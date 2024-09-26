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Benzinin ardından motorine de zam

Benzinin ardından motorine de zam
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Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki artış sonrası benzine gelen 1 lira 40 kuruşluk zammın ardından motorine de zam bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, 27 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 90 kuruş artış bekleniyor. 

Benzin ve LPG grubunda ise fiyat artışı beklenmiyor.

Son olarak geçtiğimiz Salı günü benzinin litre fiyatına 1 lira 40 kuruş zam yapılmıştı. 

İşte 26 Eylül Perşembe itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,12 TL
Motorin fiyatı: 42,21 TL 
LPG fiyatı: 26,50 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,77 TL
Motorin fiyatı: 41,75 TL 
LPG fiyatı: 26,59 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,57 TL 
Motorin fiyatı: 42,73 TL
LPG fiyatı: 26,55 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,94 TL
Motorin fiyatı: 43,12 TL
LPG fiyatı: 26,80 TL 

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,13 TL
Motorin fiyatı: 43,25 TL
LPG fiyatı: 26,70 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,10 TL
Motorin fiyatı:  43,21 TL
LPG fiyatı: 26,25 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,37 TL
Motorin fiyatı: 42,55 TL
LPG fiyatı: 26,30 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,77 TL
Motorin fiyatı: 42,89 TL
LPG fiyatı: 26,16 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,89 TL
Motorin fiyatı: 43,00 TL
LPG fiyatı: 26,23 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,23 TL 
Motorin fiyatı: 43,30 TL
LPG fiyatı: 25,98 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,92 TL
Motorin fiyatı: 41,94 TL
LPG fiyatı: 26,17 TL 

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,61 TL 
Motorin fiyatı: 42,81 TL
LPG fiyatı: 26,38 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  43,83 TL 
Motorin fiyatı: 42,97 TL
LPG fiyatı: 27,02 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,72 TL
Motorin fiyatı: 42,86 TL
LPG fiyatı: 26,15 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,86 TL 
Motorin fiyatı: 42,99 TL
LPG fiyatı: 27,35 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,84 TL 
Motorin fiyatı: 42,97 TL
LPG fiyatı: 26,87 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,25 TL 
Motorin fiyatı: 43,33 TL
LPG fiyatı: 27,11 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Etiketler motorin fiyatı zam akaryakıt fiyatı benzin
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