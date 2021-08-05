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Benzinlik çalışanı için aşı şartı getirildi

Benzinlik çalışanı için aşı şartı getirildi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), akaryakıt istasyonlarında çalışanlar için aşı şartı getirildiğini açıkladı.

Sendikadan yapılan açıklamada, aşı olan ve olmayan çalışanların fiziken ayırarak, farklı bir vardiyada çalıştırılması istendi.

Açıklamada, "çalışana aşı olması için süre tanınması, aşı olmaması halinde çalışma ilişkisinin sona erdirileceğinin yazılı olarak bildirilmesi ve belirtilen süre içerisinde aşı olmaması halinde yazılı savunmasının alınması yerinde olacaktır" denildi.

Etiketler benzin petrol
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