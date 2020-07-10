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  3. 10 Temmuz 2020 14:47

Berat Albayrak: ''Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak''

Bakan Berat Albayrak, "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi: "Bekleyin Gençler!!! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!" dedi.

Berat Albayrak: ''Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak''
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından Ayasofya paylaşımında bulundu.

Danıştay 10'uncu Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine ilişkin 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada aldığı kararı önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

BERAT ALBAYRAK’TAN “AÇILACAK” PAYLAŞIMI

Danıştay’ın kararını açıklamasına beş kala Berat Albayrak şair Necip Fazıl Kısakürek’in “Ayasofya açılacak” dediği bir klibi Twitter hesabından paylaştı. Berat Albayrak paylaşımında, “Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi: ‘Bekleyin Gençler! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!’” ifadelerini kullandı.

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