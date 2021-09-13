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Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak, aylar sonra tribün locasında görüntülendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak, aylar sonra tribün locasında görüntülendi. 

Derbide Albayrak’ın yanında babası Sadık Albayrak ile Berat Albayrak’ın oğlu Mehmet Akif de bulundu.

NE OLMUŞTU ?

Albayrak, geçen kasım ayında Instagram hesabından yaptığı açıklama ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmişti. Albayrak istifa nedeni olarak sağlık sebeplerini göstermişti. İstifanın ardından Albayrak sadece 2 kez görüntülenmişti. Biri Çamlıca'da bir cuma namazıydı. Diğeri de Süleymaniye'de bir kuru fasulyecideydi. Bu da Albayrak'ın 3. kez görüntülenmesi oldu.

Etiketler berat albayrak trabzonspor galatasaray damat
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