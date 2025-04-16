Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurucusu olduğu vakfın düşünce kuruluşunda seminerinde ortaya çıktı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak bu sefer bir seminerde ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı, damadı Berat Albayrak’ın kurucusu olduğu NUN Eğitim ve Kültür Vakfı’na bağlı düşünce kuruluşu Enstitü Sosyal de “Enstitü Sosyal Politika Seminerleri Serisi” başladı.

Başlayan seri kapsamında Albayrak, kurucusu olduğu enstitü de “Burası Neden Çok Önemli?” başlıklı 7 Nisan’da bir seminer verdi.

Seminerden kareler, düşünce kuruluşunun hesabından şu sözlerle paylaşıldı:

“Enstitü Sosyal Politika Seminerleri Serisi başladı. ‘Burası Neden Çok Önemli?’ başlıklı seminerde, küresel güç dengelerinin yeniden şekillendiği bu dönemde Türkiye’nin enerji alanındaki stratejik pozisyonu ele alındı. Dr. Berat Albayrak’ın sunumuyla gerçekleşen programda, enerji politikalarının bölgesel ve küresel etkileri, Türkiye’nin enerji jeopolitiği ve enerji bağımsızlığını tesis etmeye yönelik stratejik yatırımlar ve yapısal hamleler değerlendirildi. Seminer soru-cevap bölümü ile sona erdi”