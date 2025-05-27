Berat Albayrak geri mi dönüyor ? Kulislerden sürpriz iddia...

Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı dönem Instagram hesabından yaptığı "istifa" açıklamasıyla sona eren Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın yeniden aktif görevle hükümete gireceği öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Olcay Aydilek'in Ankara kulislerine dayandırdığı iddiaya göre Berat Albayrak yıllar sonra yeniden aktif görevle hükümete geri dönmeye hazırlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımla istifa ettikten sonra kendini vakıf işlerine veren Berat Albayrak'ın adı sık sık "kabine revizyonu" haberlerinde yer alıyordu.

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgiye göre Haziran ayında gerçekleşmesi beklenen olası bir Cumhurbaşkanlığı Kabine değişikliğinde Berat Albayrak'ın adının öne çıktı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni kabinede olup olmayacağı merak edilirken, Albayrak için Beştepe'de icracı bir pozisyon hazırlandığı öne sürüldü.

Albayrak'ın istemesi halinde Ticaret ya da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na gelebileceği belirtilse de, Albayrak için icracı ve 5 bakanlıktan sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı konusunda hazırlık yapıldığı iddia edildi.