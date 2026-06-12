Berat Albayrak hakkındaki 128 milyar Dolar iddiasında mahkeme kararını verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik '128 milyar dolar' iddialarının somut delillere dayanmadığına hükmederek yerel mahkemenin verdiği 40 bin TL'lik manevi tazminat kararını onadı.

Türkiye siyasetinde uzun süre tartışılan "128 milyar dolar" iddialarına ilişkin yargı süreci, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği kararla sonuçlandı.

CHP'nin, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan iddialarının olgusal bir temele dayanmadığına kanaat getiren yüksek mahkeme, Albayrak lehine hükmedilen tazminat cezasında herhangi bir hak ihlali olmadığına karar verdi.

Dava dosyasının Anayasa Mahkemesi'ne taşınmadan önceki hukuki kronolojisi ve alt derece mahkemelerinin tespitleri şu şekilde gelişti...

İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından paylaştığı kurgu içerikli videonun eleştiri sınırlarını aştığına hükmederek, partiyi eski Bakan Berat Albayrak'a 40 bin Türk Lirası manevi tazminat ödemeye mahkum etmişti.

İtiraz üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin istinaf talebini reddetti. Ret gerekçesinde; partinin ortaya attığı iddiaları destekleyecek nitelikte hiçbir resmi veri, mahkeme kararı veya somut delil sunamadığı açıkça vurgulandı.

İç hukuk yollarının tükenmesinin ardından CHP'nin "ifade özgürlüğü ihlali" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuru, oy çokluğuyla reddedildi.

AYM'nin ret kararında öne çıkan hukuki gerekçeler şunlar oldu:

Anayasal Koruma Kalkanı Yok: Yüksek mahkeme, somut hiçbir olgusal temele dayanmayan ve doğrudan somut suç isnadı içeren ifadelerin ifade özgürlüğü ve anayasal koruma kalkanından yararlanamayacağının altını çizdi.

Bağlantı Kurulamadı: AYM, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kurumsal bağımsızlığına dikkat çekerek, CHP'nin iddiaları ile eski Bakan Berat Albayrak'ın şahsı arasında doğrudan ve hukuki hiçbir bağlantı kurulamadığını tespit etti.

Sonuç olarak Anayasa Mahkemesi, yerel mahkemelerin verdiği tazminat kararının demokratik toplum düzeninde ifade özgürlüğünün bir ihlali olmadığına hükmederek yargı sürecine son noktayı koydu.

Sabah Gazetesi