Berat Albayrak Varlık Fonu’ndan istifa etti mi ?

Sağlık sorunlarını gerçekçe göstererek alışılmadık bir yöntemle Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak, Varlık Fonu’ndaki görevini sürdürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Instagram'dan yayınladığı metinle istifa ettiğini duyurmuştu. Dil bilgisi hatalarıyla dikkat çeken metin üzerine 27 saat boyunca resmi açıklama gelmedi. İstifa duyurusunu hükümete yakın birçok medya grubu yayınlamadı.

Ancak 27 saatin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı istifayı doğruladı. Görevine sağlık sebepleri nedeniyle devam edemeyeceğini belirten Berat Albayrak'ın Türkiye Varlık Fonu'ndaki Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevi sürüyor.

Varlık Fonu’nun yönetim kurulu üyelerini tanıttığı sayfasına Albayrak’ın özgeçmişi istifa sonrasında yeniden düzenlendi.

İstifadan önce Albayrak’ın özgeçmişi şöyleydi:

“Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı olan Sayın Dr. Berat Albayrak, 25-26 ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak Meclis’e girmiş, 64-65 ve 66. Dönem Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmıştır.”

İstifadan sonra ise özgeçmiş şöyle düzenlendi:

“Dr. Berat Albayrak, 25-26 ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak Meclis’e girmiş, 64-65 ve 66. Dönem Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmıştır.”

CHP SÖZCÜSÜ’NDEN TEPKİ

Albayrak'ın Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinin sürmesine tepki gösteren CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ''Bu nasıl bir devlet yönetimidir? Bu kadar gayrı ciddilik kabile devletinde bile olmaz'' ifadelerini kullandı.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık sorunları nedeniyle, damadın istifasını instalamasının üzerinden iki hafta geçti. Ama Türkiye Varlık Fonunda hala kayınpederin vekili olarak görevine devam ediyor. Bu nasıl bir devlet yönetimidir? Bu kadar gayrı ciddilik kabile devletinde bile olmaz.”