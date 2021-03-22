''Berat Albayrak’ın dönüşüne hazır olun''

Ekranların en çok "tepki çeken" isimlerinin başında gelen Rasim Ozan Kütahyalı bu sefer de "Berat Albayrak'ın muhteşem ve kuvvetli dönüşüne hazır olun" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesinin ardından döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmaya ilişkin konuşan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, "Berat Albayrak'ın muhteşem ve kuvvetli dönüşüne hazır olun" dedi. Türk Lirası’nın bu gece Dolar karşısındaki yüzde 15’e varan değer kaybının ardından, Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalında olayı değerlendiren gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, “Berat Albayrak’ın muhteşem ve kuvvetli dönüşüne hazır olun” dedi. Kütahyalı, çarşamba günü AK Parti kongresinde Berat Albayrak’ın 'muhteşem' dönüş yapacağını öne sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam 875 baz puan faiz artışına giden Naci Ağbal’ı Merkez Bankası başkanlığı görevinden alırken, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’yu atamıştı. Görevden alma ve atama Cumhurbaşkanlığı Kararı ile gerçekleşmişti. Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanan karar TCMB’nin politika faizini beklentilerin üzerinde artışla yüzde 19’a çıkarmasından iki gün sonra geldi.