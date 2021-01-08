Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı: ''Katar'daydı!''

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden 8 Kasım'da istifa eden ve ortadan kaybolan Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın nerede olduğuna dair aldığı bir duyumu yazdı.

Albayrak'ın istifasının hemen ardından Trabzon'daki babasının yanına gittiğini hatırlatan Altaylı, "Sonrasında İstanbul’a dönmüş ve hemen ardından özel uçakla Katar’a geçmiş. Katar’da geçirdiği yaklaşık 1 haftanın ardından yeniden İstanbul’a dönmüş. Ve şimdi Boğaz’ın Anadolu yakasında ofis olarak kullanabileceği bir yalı nitelikli bina arıyormuş" diye yazdı.

Altaylı, yazısında şunları kaydetti:

Kimi “Amerika’ya gitti” diyor, kimi “Gitti ama geri geldi. Şimdi Bağlarbaşı’nda bir ofis tuttu orada çalışıyor” diyor.

Herkes bir şey söylüyor.

Nerede olduğu benim çok ilgimi çekmiyor ama en iyisi durumu ben size açıklayayım.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifasının ardından hemen Trabzon’a, istifa mektubunda ilk sırada andığı babasının yanına gitmiş.

Sonrasında İstanbul’a dönmüş ve hemen ardından özel uçakla Katar’a geçmiş.

Katar’da geçirdiği yaklaşık 1 haftanın ardından yeniden İstanbul’a dönmüş.

Ve şimdi Boğaz’ın Anadolu yakasında ofis olarak kullanabileceği bir yalı nitelikli bina arıyormuş.

Henüz istediği gibi bir yalı bulamamış.

Bulur bulmaz burayı tefriş ettirip, ofis haline getirecekmiş.

Bana bu bilgiyi veren AK Partili arkadaşıma “Siyaset mi yapacak?” diye sordum.

“Yok Abi, siyaset yapmayı düşünmüyor. En azından bu dönem düşünmüyor. Danışmanlık yapacak. Büyük şirketlere, çok uluslu şirketlere danışmanlık hizmeti verecek” yanıtını aldım.

Bu arada AK Parti içindeki dedikodular doğru ise, ofis olarak kullanılacak yalı yakında aile işine dönüşebilir.

