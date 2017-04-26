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  1. 26 Nisan 2017 13:32

Berat Albayrak'tan suikast davasına katılma talebi

Enerji Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Marmaris'teki suikast davasına katılmak için mahkemeye başvurdu.

Berat Albayrak'tan suikast davasına katılma talebi
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15 Temmuz kanlı darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te kaldığı konutta suikast planlayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarını şehit edip ilçede terör estiren FETÖ'cü darbeci askerlerin yargılanması Muğla'da devam ediyor.

Sabah gazetesinin haberine göre; Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanıkların dinlenmesi ile devam eden duruşmada bir gelişme yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü HASAN Doğan, olayda mağduriyetlerinin bulunduğunu belirterek davaya katılma talebinde bulundular.

Albayrak ve Doğan, avukatları Ahmet Özel ile Mustafa Doğan İnal aracılığı ile mahkemeye katılım dilekçesi sundu.

Dilekçede, Berat Albayrak'ın olay gecesi üç çocuğuyla birlikte Cumhurbaşkanı'nın yanında bulunduğu, suikastçı askerlerin hedefinde olduğu kaydedildi. Aynı şekilde Hasan Doğan'ın da o gece ailesi ile birlikte Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğu biliniyor.

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