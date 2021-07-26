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Bereket Derneği Kurbanda 21 ülkeye ulaştı

Bereket Derneği Kurbanda 21 ülkeye ulaştı

2008 yılından bugüne yurtiçi ve yurt dışında insani yardım faaliyetlerini sürdüren Bereket Derneği “Kurbanda bereket var” sloganıyla gerçekleştirmiş olduğu kurban bağışı organizasyonunu tamamladı.

2008 yılından bugüne yurtiçi ve yurt dışında insani yardım faaliyetlerini sürdüren  Bereket Derneği “Kurbanda bereket var” sloganıyla gerçekleştirmiş olduğu  kurban bağışı organizasyonunu tamamladı.

 Derneğin web sitesinde yayınlanan faaliyet raporundan alınan bilgilere göre Başka Tanzanya, Somali olmak üzere 3 kıta 21 ülkede kurban bağışı organizasyonu gerçekleştiren dernek  yönetimi 2.379 hisse kurbanı keserek 97.385 yoksul ihtiyaç sahibine ulaştırdıklarını ifae etti. Adak, Akika, Şükür kurbanını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Bereket Derneği, Afrika kurban bağışı faaliyetlerinin yıl boyunca sürdüğünü ifade eden dernek yönetimi kesim videolarının da gönderildiğini ifade etmekte.

 

21 ülkeye kurban bereketi ulaştı.

Hayatı boyunca açlık, yoksulluk ve sefaletle mücadele etmek zorunda kalan Afrika bölgesinde kesilen kurbanların ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerinde tebessüm olduğunu ifade eden Bereket Derneği, ayrıca yıl boyunca susuzlukla mücadele etmek zorunda kalan Afrika halkına, yardım amacıyla Afrika su kuyusu bağış organizasyonu yaptıklarını ve bu noktada siz  yardımsever halkımızdan destek beklediklerini ifade ettiler.

Tüm bağışlarımız Şefaflık ilkesiyle sahiplerine ulaşmaktadır.

Yıl boyunca yardım faaliyetlerine devam eden Bereket Derneği, tüm projelerine ait faaliyet raporlarını sitelerine düzenli aralıklarla yüklediklerini dileyen vatandaşlarımızın dernek merkezinden www.bereket.org.tr internet sitesi üzerinden ya da “0 212 809 66 27” numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alabilirler denildi.

 

 

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