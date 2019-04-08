Bereket Öner Hedef Büyüttü

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan genç iş insanı, aldığı son yatırım kararı ile Türk ekonomisine olan güveni tazeliyor. İsmi sıkça duyulan ve genç girişimlerin idolü olan Bereket Öner, iş dünyasının en çok araştırılan karakterleri arasında yer alıyor. Peki, Öner kimdir ve elde ettiği başarıya nasıl ulaşmıştır?

Ekonomi ve Finans Eğitimi Aldı

1984 yılında demokrat bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Bereket Öner, okula doğum yeri olan Ankara’da başladı ve üniversiteden mezun olana kadar Ankara’da yaşadı. Köksal Toptan Koleji’ndeki başarılı eğitim hayatı ona üniversitenin kapılarını açtı. Bilkent Üniversitesi’nde iktisat öğrenimi gördükten sonra, Kaliforniya Üniversitesi’nde finans alanında master yaptı. Eğitim hayatı esnasında gençlik kulüplerinde boy gösteren Bereket Öner, çeşitli finans aktivitelerinden görev aldı. Uluslararası kongre ve çalıştayları kaçırmayan genç iş adamı, master mezuniyetinden kısa süre sonra Amerika’da iş buldu. Burada finans alanında oldukça bilgili hale geldikten sonra Türkiye’ye döndü. Ankara’ya ailesinin desteği ile yatırımlara başlayan Bereket Öner, birçok firmaya da danışmanlık yapmaya başladı.

24 Yaşında CEO Oldu

Isı yalıtım sektöründe faaliyet gösteren Sincan Styropor firması, şirketin geleceğini Öner’e emanet etti. Öner’in Styropor’un en üst kademesinde görev almasıyla şirketin çehresi değişti. 3 fabrika ve yüzlerce çalışana hükmeden Bereket Öner, köpük strafor üretiminde firmayı Türkiye’nin zirvesine taşıdı. Aile ortamını oluşturarak, herkesin kendisini şirketin manevi bir parçası olarak hissetmesini sağladı. Henüz 24 yaşında Styropor’un başına geçen iş insanı, Ankara sanayi dünyasında olumlu bir etki yarattı. 2008 yılında Ankara Ticaret ve Sanayi Odası tarafından “Yılın En Genç CEO’su” seçildi. Ödül töreninde Ankara’nın seçkin sanayicilerinin alkışları arasında plaketini alan Bereket Öner, ayakta alkışlandı. Ayrıca dönemin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Aygün; “genç CEO’nun başarılı olacağına emin olduğunu” söyleyerek Öner’i gururlandırdı. Styropor’daki başarılı yılların ardından kendi şirketini kurma kararı alan Bereket Öner, şirketteki görevinden ayrıldı.

Antalya’ya Yatırım Yapma Kararı Aldı

Yatırım danışmanlığına devam ederken, emlak sektöründe şahsi yatırımlar yaptı. Ankara dışında İstanbul ve Antalya’da kendi projelerini hayata geçirdi. Türkiye’nin en önemli projelerinde yatırım ve finans danışmanlığı yaparak kariyerini güçlendirdi. Bereket Öner, yeterli sermayesini oluşturdu ve Türkiye’nin en büyük ağaç endüstrisi yatırımını yapma kararı aldı. Antalya’da kütük ve kereste işlenmesi üzerine oluşturduğu projesine 60 trilyon ayıran genç iş adamı, bölge halkının ümitlenmesini sağladı. Fikrin projeye dönüşmesi aşamasında sektör analizi, rakip firma incelemesi, rekabet gücünün değerlendirilmesi, üretim maliyetleri, pazar avantajları, devlet destekleri ve diğer giderleri göz önünde bulundurduğunu ifade eden Bereket Öner, umutlu konuştu.

Büyük Hedeflerle Yola Çıktı

Antalya’daki yatırımının geleceğini iyi şekillendiren iş adamı her yıl yeni eklemelerle fabrikanın kapasitesini arttırmayı hedefliyor. Her yıl ortalama yüzde 30 oranında büyüme hedefi koyan Bereket Öner fabrikanın ülke ekonomisine atkıda bulunacağını söylüyor. Mobilya ve inşaat sektörlerinin ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayabileceklerini ifade eden genç CEO, yerli üretime önem verilmesi gerektiğine inanıyor. Yakın zamanda faaliyete geçecek olan yatırımda yüzlerce işçinin çalışacak ve diğer sektörlerin kaliteli hammaddeye ulaşması sağlanacak. Yenilikçi bir teknoloji ile çalışacak olan fabrikada, AR-GE çalışmalarına da ağırlık verilecek. Piyasanın şartları sürekli değerlendirilecek ve değişen rekabet koşullarına göre fabrikanın çehresi değişecek. Bereket Öner tarafından yönetilecek olan fabrikada, öncelikle yurt içi piyasanın ihtiyacı karışılanacak ve sonrasında ihracata başlanacak.