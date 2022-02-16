Berkan Karahan, gönülleri fethetmeye devam ediyor

Son zamanların çok konuşulan ismi oyuncu Berkan Karahan yine kendinden söz ettirmeye devam ediyor.

Berkan Karahan Instagram’dan elde ettiği gelirleri çevresinde bulunan ihtiyaç sahiplerine ve sokak hayvanlarına bağış yaparak gönülleri fethetmeye devam ediyor. Sosyal medya ile cocuk yaşda tanışan Berkan Karahan paylaşımlarının kısa sürede ciddi beğeniler alması üzerine paylaşımlarına ayrı bir özen göstererek devam ederek kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenleri arasına girmeyi başardı.

Başarılı oyuncu adayı Berkan Karahan paylaştığı resimlerle kısa zamanda büyük beğeni topladı .Sosyal medyadan kazandığı gelirlerle Gülcan Demirel adlı küçük bir kız çocuğunun geçirdiği bademcik ameliyatı sonrasında kanama geçirmesi ve bu kanı yutması sonrasında kalbinin durduğu ve bu esnada beynine oksijen gitmemesinden dolayı yaşadığı beyin hasarı için gereken tüm tedavi masraflarını üstlenmesinin ardından takipçilerinin büyük takdirini almıştı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı son İnstagram paylaşımında sokakta mendil satarak ailesinin geçimini sağlayan yaşlı bir adamın tüm mendillerini satın alarak ve o gün sosyal medya üzerinden tüm kazandığı parayı yaşlı adama bağışladığı anlar kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

Berkan Karahan; Sosyal medya hesabından konu hakkında kısa bir açıklama yapan Berkan Karahan “ Sosyal medyaya adım attığım günden itibaren kazandıklarımla ihtiyaç sahiplerine ve sokak hayvanlarına bağış yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim” dedi.