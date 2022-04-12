Berke Baran: ''Anaokulu açma hayalim var''

Berke Baran, yeni projelerinden bahsetti: “Anaokulu açıp orada müzik dersine girme hayalim var. Çocuklara özel albümü yapmayı düşünüyorum. Hatta göbeğine dokunulduğunda benim şarkılarımı çalan bir bez bebek olsun istiyorum.”

Berke Baran beni heyecanlandıran şeyler zaman zaman değişiyor. Çok iyi isimlerle iyi işler yaptığımı düşünüyorum. Şu an oyunculuk anlamında çok büyük hayallerim yok. Şimdilerde müzik yapmaya yoğunlaştım. Yeni şarkıma animasyon klip istiyorum. Bunlar beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Dizi dünyasında biraz kaos var. Bu dönemi müzik ile değerlendiriyorum.

Rapçı Berke Baran Kimdir? Nereli?



Sanatçı ve YouTube fenomeni olarak dikkatleri üzerine çeken Berke Baran 2001 yılında Almanya’da dünyaya gelmiştir. Aslen Malatyalı olan yakışıklı isim, müzik alanında eğitim almakta ve kendisini geliştirmektedir.

Günümüz itibariyle birçok müzik şirketinden teklifleri almakta gelen teklifleri değerlendirmektedir. Başarılı insanlara karşı bir hayranlığı olduğunu dile getiren Berke Baran, küçük yaştan itibaren müzik ve tiyatro eğitimi de almış, eğitimli bir sanatçı olma yolunda devam etmekte.

İlk albüm çalışması dünyaca unlu plak şirketi Sony Müzik etiketi ile çıkmaya hazırlanıyor.

Resmi İnstagram hesabını @bxrke olarak kullanmaktadır. Paylaştığı resimler ile de bir hayli ilgi odağı olan başarılı sanatçı gelecek dönemlerde bir çok başarılı müzik projesinde dünyaca unlu isimlerle yer alması bekleniyor.