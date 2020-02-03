Berkin Elvan kendi ölümünde kusurlu bulundu

Gezi direnişinde Okmeydanı’nda polisin attığı biber gazı fişeğinin başına isabet etmesi sonucu 269 gün boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin sanık polis F.D’nin yargılandığı İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi Aralık ayında sanığın kusurunun tespit edilmesi için Jandarmaya yazı yazdı.

Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar'ın haberine göre İzmir Foça’da bulunan Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ise incelemelerin ardından 4 sayfalık bir rapor yazarak İstanbul’daki mahkemeye gönderdi. Berkin Elvan’ın barışçıl gösteri yapmayan grubun bulunduğu alanda yaralandığının aktarıldığı raporda Berkin Elvan’ın cebinden 11 adet torpil çıktığı, bu durumun ise Elvan’ın gösterici grupla hareket ettiğinin göstergesi olduğı öne sürüldü. Elvan’ın gösterici grubun olduğu alanda bulunarak kendi güvenliğiyle ilgili gerekli özeni göstermediği de raporda iddia edilerek Elvan tali kusurlu bulundu.

"GAZ TÜFEĞİ ÖLDÜRÜCÜ DEĞİL"

Bilirkişi raporunda gaz tüfeğinin toplumsal olaylarda grubun dağılması ve etkisiz hale getirilmesi için kullanıldığını ve öldürücü silahlar kategorisinde olmadığı öne sürüldü.

"NİŞAN ALINSA DA İSABET ETME İHTİMALİ DÜŞÜK"

Raporda gaz fişeklerinden belirlenen alanlara doğru atış yapıldığı, istikrarlı olmadığı ve her atışın namludan çıktıktan sonra farklılık gösterdiği iddia edilerek, “Gaz tüfekleri ve gaz fişeklerinin kullanılmasında kasıtlı olarak hedefin vurulmak istenilen noktasına nişan alınarak atış yapılsa dahi isabet ettirme olasılığı düşüktür” denildi.

SANIĞIN İSMİ VERİLMEDİ

Sanığın hangi irade ile hareket ettiğine dair dosya kapsamında bir beyan ve belgenin olmadığının belirtildiği raporda olay anına ilişkin görüntülerde yer alan kolu sarılı sanık olduğu iddia edilen kolluk görevlisinin asli kusurlu olduğu öne sürüldü. Raporda sanık F. D’nİn ismi verilmezken kendisinden “kolu sarılı sanık olduğu iddia edilen kişi” denilerek bahsedildi.

TUTANAKLARIN DEĞİŞTİRİLDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Berkin Elvan’ın öldürülmesinin üzerinden hastanede tutulan üst araması tutanaklarında Berkin Elvan’ın cebinden önce 1, sonra 4, daha sonra 7 adet torpil çıktığı yazılmış, tutanakların değiştirildiği ortaya çıkmıştı.

