Berkin Elvan'ın ablasına ev hapsi

Boğaziçi üniversitesi öğrencilerinin gözaltına alınmasını protesto etmek için Kadıköy'de düzenlenen gösterilere katılan ve gözaltına alına 61 kişi Kartal Anadolu Adliyesi'nde savcı karşı çıkarıldı. Gezi eylemlerinde yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın ablası Özge Elvan'ın da aralarında bulunduğu 33 kişi hakkında tutuklama talep ediliyordu savcı tüm tutuklama taleplerini reddetti. Özge Elvan ise yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza adli kontrolüyle serbest bırakıldı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 4 Şubat Perşembe günü katılmadığı eyleme dahil edilerek gözaltına alınan Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklamaya sevk edildi. Elvan, yurtdışı çıkış yasağı ve karakola imza adli kontrolüyle serbest bırakıldı.

TÜM TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Kadıköy'de Birleşik Mücadele Güçlerinin kuruluş deklarasyonu öncesinde gözaltına alınan 61 kişiden 33'ü için tutuklama talep edildi. 61 şüpheliden 53'ü hakkında çıkarıldıkları adli makamlarca yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklinde değişen adli kontrol tedbirleri uygulandı. 8 şüpheli de ifade vermelerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

Gezi eylemlerinde yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın ablası Özge Elvan'ın da bulunduğu 61 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılık, ifadelerinin alınmasının ardından 33 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 20 şüpheliyi de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmişti. Ayrıca savcılık, 8 şüphelinin de ifadesini almasının ardından serbest bırakmıştı.

TUTUKLAMA YERİNE EV HAPSİ

5 ayrı Sulh Ceza Hakimliğinde görülen sorgu işlemleri sona erdi. Ardından açıklanan kararlara göre tutuklama taleplerinin tümü reddedildi. Ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli tedbir kararları verildi.

Tutuklama istenen 33 kişi arasında bulunan Berkin Elvan'ın ablası Özge Elvan için ise haftada bir imza adli kontrolü ile birlikte ev hapsi verildi.