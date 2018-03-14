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  3. 14 Mart 2018 22:09

Berlin'den gelen telefonla şoke oldular

Bir süre önce Almanya'da vefat eden Amasya Taşova ilçesinde defnedilen kişi başka bir kişinin cenazesi çıktı.

Berlin'den gelen telefonla şoke oldular
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Bir süre önce Almanya'da vefat eden ve Amasya'nın Taşova ilçesinde defnedilen kişi ile bir başka kişinin cenazesinin karıştığı belirlendi.

Almanya'nın Berlin kentinde yaşayan 78 yaşındaki Halis Cesur, 9  Mart'ta bu ülkede vefat etti. İşlemlerinin ardından oğlu Adnan Cesur tarafından  Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyüne getirilen cenaze, dün  defnedildi.

Defnin ardından Adnan Cesur'u telefonla Almanya'dan arayan bir kişi,  Amasya'ya getirilen cenazenin babası değil, aynı gün Berlin'de vefat eden  Eskişehir nüfusuna kayıtlı 83 yaşındaki Raif Yüksel olduğunu söyledi.

Adnan Cesur'un ilgili makamlara başvurması üzerine Alpaslan köyündeki  mezar, jandarma ve din görevlileri eşliğinde açılarak cenaze çıkarıldı ve tabuta  konuldu.

Almanya'dan gönderilen Halis Cesur'un cenazesi, cenaze namazının  kılınmasının ardından aynı yerde toprağa verildi.

Raif Yüksel'in cenazesi ise cenaze aracı ile Eskişehir'in Çifteler  ilçesine gönderildi.

Adnan Cesur, gazetecilere yaptığı açıklamada, vefat etmesinin ardından  götürüldüğü morgda babasının tabutunun üzerine adres notunu koyduklarını söyledi.

'BERLİN'DEN TELEFON GELDİ...'

Bir süre sonra cenazeyi alarak uçakla Türkiye'ye geldiklerini ve köyde  defnettiklerini anlatan Cesur, şöyle konuştu:

"Definden sonra Berlin'den telefon geldi, aldığımız cenaze bize ait  değilmiş. Diğer cenaze sahibi, 'Sizin cenaze burada. Hatta elbiseleri dahi  burada' dedi. Burada olan cenaze, Eskişehirli olan cenazeymiş. Cenazemizin  gelmesinin ardından defnettik, diğerini de defnedilmek üzere Eskişehir'e  gönderdik. Her iki merhuma da Allah rahmet eylesin."

berlin , karışıklık , telefon , cenaze
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