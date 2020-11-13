Beş şehirde daha 65 yaş yasağı!

Kars'ta, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz başkanlığında toplandı.

Toplantıda, koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanlarda sigara içme yasağı ile 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlamaları görüşüldü.

Bu kapsamda, araç trafiğine kapalı alanlarda, toplu taşıma araç durakları ile il merkezindeki Faikbey, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Atatürk, Kazımpaşa, Haydar Aliyev ve Halitpaşa caddelerinin tamamında sigara içme yasağı getirilirken, 65 yaş ve üstü kişilerin sadece 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, alınan kararlara uymayan kişiler hakkında adli işlem uygulanmasına karar verildi.

Tunceli

Tunceli'de de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplandı.

Toplantıda, halkın yoğun olduğu Sanat Sokağı, Kültür Müzesi önünde kurulan pazar, Dar Sokak, Palavra Meydanı, Op.Dr Mehmet Karaman, Cumhuriyet, Ayaz-Nupelda Güloğlu ile Muhlis Akarsu caddeleri üzerinde bulunan pazar yeri, tüm toplu taşıma ve minibüs duraklarında sigara içme yasağı getirildi.

Ayrıca toplantıda, 65 yaş ve üzerindekilerin gün içerisinde saat 10:00-16:00 arasında sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak sokağa çıkabilmesine, bu saatler dışında dışarı çıkmalarının, açık alanlarda, parklarda dolaşmalarının ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmelerinin yasaklanmasına karar verildi.

Kocaeli

Kocaeli'nde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplandı.

Toplantıda, ildeki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayılarında yaşanan artış nedeni ile Kocaeli genelinde geçerli olmak üzere 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Uygulanmaya başlayan yasak kapsamında Kocaeli’de 65 yaş üstü vatandaşlar, 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Bu saatler dışında 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkamayacak.

Kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak üzere, kamu görevlisi, sağlık müdürlükleri ve bağlı birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık tesislerinde çalışan, özel hastanelerde çalışan, eczacılar, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahibi, tarım işçisi ve hayvan çobanı, çarşı veya pazar yerlerinde satış yapan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Aksaray:

Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.



İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kalabalık alanlarda sigara içme yasağı ile 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma kısıtlamaları görüşüldü.

Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 16.00 saatlerinde maske ve mesafe kuralına uyarak sokağa çıkabilecek, diğer zamanlarda sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilecek.

Valilikler peş peşe açıkladı! YasaklandıTürkiye

Öte yandan kent genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içme yasağı getirildi.

Kararlara uymayan kişiler hakkında adli işlem yapılacak.

Şanlıurfa:

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Abdullah Erin başkanlığında toplandı.

Toplantıda, koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanlarda sigara içme yasağı ile 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması görüşüldü.

Bu kapsamda, merkezdeki Cengiz Topel, 18 Mart, Sarayönü, Divanyolu, Meşarkiye, Demokrasi, Bağlarbaşı, Süleymaniye, Açıksu, Emniyet, Yunus Emre, Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet ve Eyyüp Peygamber Caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Bahçelievler Mahallesi 2. ve 4. Sokak, Novada Park, Haşimiye Meydanı, Rabia Meydanı, Kapaklı Pasajı, Karaköprü 1. 35 Metre Yolu, Arap Meydanı ve toplu taşıma duraklarında sigara içme yasağı getirilirken, 65 yaş ve üstü kişilerin sadece 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, alınan kararlara uymayan kişiler hakkında adli işlem uygulanmasına karar verildi.