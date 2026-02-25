Beş yıl önce Müslüman olan Finlandiyalı genç, hafız oldu

  1. Anasayfa
Finlandiya'da yaşayan 22 yaşındaki Haldun As-Sanaa, Müslüman olduktan sadece 5 yıl sonra Kur'an-ı Kerim'i tamamen ezberleyerek hafız oldu. Ramazan ayına teravih kıldırarak başlayan Finlandiyalı gencin sosyal medyada paylaştığı "Hayallerimin bile ötesinde" dediği o mesaj izlenme rekorları kırıyor.

 2021 yılında İslamiyet ile müşerref olan Finlandiyalı genç, Müslüman olduktan sonra Haldun As-Sanaa ismini alarak Kur’an-ı Kerim’i hayatının merkezine koydu.

Sadece 5 yıl gibi kısa bir sürede Kur'an'ın tamamını ezberleyen As-Sanaa, 2026 Ramazan ayı öncesinde hafızl oldu.

Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen 22 yaşındaki genç hafız, yaşadığı şaşkınlığı ve mutluluğu şu sözlerle paylaştı:

"Yaklaşık beş yıl önce Müslüman olduğumda biri bana gelip; 'Bundan beş yıl sonra Kur'an'ın tamamını ezberlemiş ve teravih kıldırıyor olacaksın' deseydi, büyük ihtimalle buna inanmazdım. Bu, hayallerin de ötesinde bir şeyin gerçekleşmesi oldu. Ama şunu bilin ki bu tamamen Allah’tandır."

Teravih Namazlarını O Kıldırıyor

Hafızlığını tamamlar tamamlamaz yaşadığı şehirdeki camide teravih namazı kıldırmaya başlayan As-Sanaa, Kur'an'ın bereketine vurgu yaparak önemli bir çağrıda bulundu. Kur'an-ı Kerim'i hayatın merkezine koymanın hayal edilemeyecek nimetleri beraberinde getireceğini belirten genç hafız, "Bu kitap, hem Müslümanlar hem de Müslüman olmayanlar için bir değerdir" ifadelerini kullandı.

 

İHA

