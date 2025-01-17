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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
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İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul ili Beşiktaş ilçe Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024/236201 sayılı dosyasında 'Rüşvet ve suç örgütüne üye olmak' suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6'ncı Sulh Ceza Hakimliği'nin 17 Ocak 2025 tarihli ve 2025/34 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine Rıza Akpolat, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi. 

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca A.İ.A. liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği ayrıca ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı tespit edilmişti. Yapılan tespitin ardından soruşturma başlatılırken, bu çerçevede aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt lideri A.İ.A.'nın da bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 40 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş, burada yaklaşık 9 saat süren savcılıkta ifade verme işlemlerinin ardından aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, A.A. ve A.İ.A.'nın da bulunduğu 23 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Etiketler rıza Akpolat beşiktaş belediyesi
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