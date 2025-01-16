Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ifade verdi

Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın savcılıktaki ifade işleminin tamamlandığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından A.İ.A.'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanlarıyla belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmış ve 47 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu 40 şüpheli soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

9 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin ifadelerinin alınması için 9 savcının görevlendirildiği öğrenildi. Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ise bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri) bağlanarak ifade vereceği öğrenildi. Adliyeye getirilen şüphelilerin ifadelerinin alınmasına saat 10.40 itibariyle başlandı.

RIZA AKPOLAT'IN İFADESİ TAMALANDI

Sabah saatlerinde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 17.50'de başlayan savcılıktaki ifadesi yaklaşık 1,5 saat sonra tamamlandı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Diğer yandan soruşturmada adı geçen ve suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen A.İ.A.'nın mal varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine el konuldu.

DHA