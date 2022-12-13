Beşiktaş Belediyesi'ne ''rüşvet'' operasyonu

Beşiktaş Belediyesi'ne polis tarafından operasyon düzenlendi. 2014 ve 2018 yılları arasında yönetim kadrosunda bulunan bazı kişiler gözaltına alındı. Eski başkan Murat Haznedar ise arandığı belirtildi.

Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 eski belediye başkan yardımcısı R.Ö. ile H.A.S. ile mevcut zabıta müdürü S.B.’nın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.