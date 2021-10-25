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Beşiktaş-Galatasaray maçına damga vuran görüntü

Beşiktaş-Galatasaray maçına damga vuran görüntü

Süper Lig'de 10. haftanın kapanışındaki derbi maçta Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk ederken, maçın henüz başındaki bu görüntü geceye damga vurdu.

Beşiktaş, maç öncesi ısınmaya "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun" yazılı tişörtlerle çıktı.Siyah-beyazlı taraftarlar, derbi maçta takımlarına büyük destek verdi. Taraftarlar, yeni tip koronavirüs nedeniyle stadın izin verilen yüzde 50'lik bölümünü doldurdu.

Bu arada karşılaşma öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaraylı futbolcuların bulunduğu yedek kulübesine giderek Fatih Terim'e başarılar diledi.Birbirlerine sarılan Yalçın ve Terim, yedek kulübesinde oturarak bir süre sohbet etti.

Etiketler beşiktaş süper lig maç
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