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Beşiktaş-Göztepe maçında tarihe geçen gol

Beşiktaş-Göztepe maçında tarihe geçen gol

por Toto Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya gelirken maçta tarihe geçen anlar yaşandı.

Süper Lig'de 18. haftanın son maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk etti. Sergen Yalçın sonrası takımın başına geçen Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlılar İzmir ekibini de devirerek üst sıralara tırmanmak istiyordu. Maçın henüz başında gelen golle siyah-beyazlılar soğuk duş etkisi yaşadı.

ATILAN GOL İKİ TAKIM İÇİN DE TARİHE GEÇTİ

Maçın henüz 3. dakikasında Göztepe'nin tehlikeli atağı golle sonuçlandı. Beşiktaş savunmasının hatasını değerlendiren Cherif Ndiaye'nin vuruşu her iki takım için de bu sezon için tarihe geçti. Cherif Ndiaye, bu sezon Süper Lig'de Göztepe'nin attığı ve Beşiktaş'ın yediği en erken golü kaydetti.

Etiketler beşiktaş gaziantep
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