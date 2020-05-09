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  3. 09 Mayıs 2020 14:45

Beşiktaş'ta 1 futbolcu ve 1 personelde koronavirüs tepit edildi!

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, bir futbolcu ve bir personelde koronavirüs tespit edildiği belirlendi.

Beşiktaş'ta 1 futbolcu ve 1 personelde koronavirüs tepit edildi!
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Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü’den Açıklama

8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.

Dr. Tekin Kerem Ülkü
Beşiktaş JK Sağlık Ekibi Danışmanı

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beşiktaş , virüs
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