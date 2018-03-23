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  3. 23 Mart 2018 14:41

Bestekar Göksel Sönmezocak hayatını kaybetti

Ses sanatçısı Onur Akay, genç bestekar Göksel Sönmezocak'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bestekar Göksel Sönmezocak hayatını kaybetti
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Ses sanatçısı Onur Akay, genç bestekar Göksel Sönmezocak’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Çok sayıda bestesi ünlü isimler tarafından okunan Göksel Sönmezocak, çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Acı haberi 'sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan Onur Akay duyurdu.

Ses sanatçısı Onur Akay, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sanatçı arkadaşımız Göksel Sönmezocak’ı, amansız bir hastalık neticesinde, çoklu organ yetmezliğinden bugün sabaha karşı kaybettik. Tuğba Özay’ın çok sayıda şarkısının bestecisi olan Göksel'in cenazesi, bugün Karacaahmet Şakirin Camii'nden ikindi namazından sonra uğurlanacak” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda ses sanatçılığı ve müzik öğretmenliği de yapan Göksel Sönmezocak, Tuğba Özay’ın 'Hoşçakal Bayım', 'Yargısız İnfaz', 'İnançsız Aşklar', 'Maske', 'Tatil' gibi çok sayıda şarkısının da bestecisiydi.

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