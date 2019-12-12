Beştepe'de ödeme krizi ! 3 aydır geciktiriliyor

Ekonomik kriz ile birlikte enflasyonda ve işsizlik oranında yaşanan artışa rağmen Cumhurbaşkanlığı’nın ‘İtibardan tasarruf etmemesi’ tepki çekmeye devam ederken, krizin Beştepe’ı da vurduğu ortaya çıktı.

Yeniçağ'dan Serkan Talan'ın haberine göre; AKP kulislerinden alınan bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı, bazı ödemeleri gerçekleştirmekte zorlanıyor. Parti kaynakları, Beştepe’ın kırtasiye ve araç kiralarının 3 aydır geciktirildiğini belirtiyor.

Orta Vadeli Mali Plan’a göre, genel bütçeden Cumhurbaşkanlığı’na verilen ödenek başkanlık sistemine geçişle birlikte bir yılda yüzde 231’lik artışla 2,8 milyar liraya çıkarken, Beştepe’ın lüks harcamalarına para yetişmediği iddia edildi. Beştepe’ın makam araçlarının kiralarını ödemekte zorlandığı öğrenildi. AKP kulislerinde ekonomik krizin etkilerinin Beştepe’a da yansımaya başladığını belirtilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın isimler harcamaların kısılması yönünde telkinde bulundu.

ARAÇ SORUSU YANITSIZ KALMIŞTI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’a Cumhurbaşkanlığı’ndaki makam aracı sayısını sormuş, ancak Oktay bu soruyu yanıtsız bırakmıştı. Gürer, Fuat Oktay’ın yanıtıyla ilgili yaptığı açıklamada, Sayıştay’ın denetimine tabii olmayan Beştepe’a "9 kat zırhlı" 4 yeni makam aracı alındığını hatırlatarak, “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin açtığı Zorunlu Mali Sorumluluk ve Kasko Sigortası hizmet alımı ihalelerine ilişkin resmi dosyalara göre, Cumhurbaşkanlığı’nın envanterinde 2’si limuzin olmak üzere 14 tane zırhlı araç, 28 tane 4×4 jip, 6 tane ambulans, iki tane itfaiye aracı, 30 tane motosikletin olduğu bilgisi basına yansımıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu konuda bir bilgi vermedi.

Cumhurbaşkanlığına zırhlı araç alımında bir bütçe sınırı yok, ekonomik krize rağmen bu araçların gönül rahatlığıyla siparişi her gün gelen zamlarla perişan olan vatandaşa haksızlıktır” ifadelerini kullanmıştı

SAYIŞTAY RAPORUNDAN ÇARPICI RAKAMLAR!

Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı ile ilgili yazdığı raporda Beştepe’ın harcamalarıyla ilgili çarpıcı rakamlar yer alıyordu. Sadece mutfak masrafının 2018 yılında iki katına çıktığının belirtildiği raporda, kırtasiye masraflarının 2,2 milyon lira ve kıyafet masrafının ise 10 milyon lira olduğu tespitine yer verilmişti.

Sayıştay’ın “Faaliyet Sonuçları Tablosu” na göre 2018’de 305 milyon TL gelir gösteren ve 943 milyon 646 bin 861 TL harcadığını belirten Cumhurbaşkanlığı, 637 milyon 805 bin TL ekside görünmüştü. Raporlara göre, toplam harcaması 1.6 milyar TL olan Cumhurbaşkanlığı’nın geride kalan 705 milyonluk harcamasının ayrıntısı faaliyet raporlarında yer almamıştı.