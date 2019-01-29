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  3. 29 Ocak 2019 14:20

Beştepe'den Cemal Kaşıkçı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Beştepe'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretten duydukları memnuniyetin altını çizerek, Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu, emri kimin verdiğini ve 'yerel işbirlikçinin' kim olduğunu hala bilmediklerini kaydetti.

Altun, Twitter'dan yaptığı İngilizce paylaşımda, "BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Hala Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu, emri kimin verdiğini ve 'yerel işbirlikçinin' kim olduğunu bilmiyoruz." ifadesini kullanan Altun, adaletin yerine gelmesi gerektiğini belirtti.

BM raportörü Kaşıkçı cinayeti için gittiği Suudi Konsolosluğu'na alınmadıBM raportörü Kaşıkçı cinayeti için gittiği Suudi Konsolosluğu'na alınmadı

 

AA

cemal kaşıkçı
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