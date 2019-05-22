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  3. 22 Mayıs 2019 16:49

Beton mikseri devrildi: Sürücü yaralandı

Kocaeli'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir beton mikseri devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beton mikseri devrildi: Sürücü yaralandı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği beton mikseri devrilerek yolu ulaşıma kapattı. Kazada mikser sürücüsü Ahmet Yiğit yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Körfez Dereköy Mahallesi yolunda meydana geldi. Ahmet Yiğit yönetimindeki .. .. .. plakalı beton mikseri sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Ahmet Yiğit'e ilk müdahalede bulundu. Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Yiğit, tedavi altına alındı. Beton mikserinin yoldan kaldırılması için olay yerine çekici çağrıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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