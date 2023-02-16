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Beton ormanını büyütecek hamle: Orman Kanunu değişti!

Beton ormanını büyütecek hamle: Orman Kanunu değişti!
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Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmeliğe göre Orman Kanunu’nda 17’inci maddesinde değişikliğe gidildi. Değişiklikle birlikte havalimanlarının etrafına alışveriş merkezi, otel, lokanta, akaryakıt, dini, sağlık vb. tesisler kurulabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Orman Kanununun 17’nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‘ yayınlandı.

Eklenen yeni fıkraya göre üzerinde ağaç ve ağaççık toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve teknik olarak orman kurulması mümkün olmayan, fiilen taşlık, kayalık, verimsiz orman alanlarında lisanslı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerine izin verilebilecek.

Diğer fıkraya göreyse hava alanı veya havalimanlarında pistlere, taksi yollarına, apron ve bunlara bitişik sahalara; hava araçlarının kalkmasını, inmesini ve yer manevralarını yapmasını sağlayan, hava araçlarının yakıt, bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasını ve yük ve yolcu indirilip bindirilmesini temin edici tesislere ve belirli durumlarda doğrudan uçuş faaliyeti amacıyla kullanılan bina ve yapılara veya bunların bazı kısımlarına ve bu bölümlerin hepsine girişin kontrollü olduğu yerler ve yolcuların sağlık, otel, motel, lokanta, akaryakıt istasyonu, dini tesis, terminal binaları, alışveriş üniteleri gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak tesislere izin verilebilecek.

 

Etiketler orman kanunu orman kanun havalimanı alışveriş merkezi otel lokanta akaryakıt dini sağlık tesis
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