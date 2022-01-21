Beyaz kabus başlıyor! Kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Lalapaşa ilçesinde bulunan Balkanlara açılan sınır kapısı Hamzabeyli yolunda da kar yağışı etkili oluyor.

Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kar yağışının etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI İSTANBUL'A GİRİŞ YAPTI

İstanbul'da öğlen saatlerinde ortalık karardı, gündüz adeta geceye döndü. Meteorolojinin uyarılarının ardından da kar yağışı, mega kentte Silivri'den giriş yaptı. Kar yağışının etkisini, giderek artırması bekleniyor.

PROF. DR. ŞEN: YARIN SABAH BEYAZ BİR ÖRTÜYLE UYANMA İHTİMALİMİZ ÇOK YÜKSEK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamaları...

Soğuk bir hava var. Balkanlardan sarkacak soğuk ve yağışlı hava sistemi geliyor. İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sıcaklık düşmeye başlayacak. İstanbul'da sıcaklık 6 dereceye kadar düşer. İstanbul'a kar gece yarısından sonra olur ama akşam saatlerinden itibaren de karla karışık yağmur yapabilir. Öğleden sonra kuvvetli yağmur olacak. Pazartesi günü İzmir'e bile kar yağabilecek.

Bilecik, Bursa, Kocaeli'nin doğusu, Bolu, Kastamonu'da kuvvetli kar yağışı olacak. Kar yağışı çarşamba gününe kadar devam edecek. İstanbul'da sıcaklık gündüz 1-2 dereceye kadar düşecek. Sıcaklıkta düşüşler salı gününe kadar devam edecek.

İSTANBUL'DA KAR NE KADAR ETKİLİ OLACAK?

Bu sistemde yerde İstanbul'da kar olacak. Şehir içerisinde 5 santimi geçebilir kar, yükseklerde 15-20 santimi bulabilir. Yarın sabah beyaz bir örtüyle uyanma ihtimalimiz çok yüksek.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















