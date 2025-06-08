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Beyaz TV'de fuhuş ve uyuşturucu soruşturması

Beyaz TV'de fuhuş ve uyuşturucu soruşturması
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Beyaz TV'de çalışan iki sunucu hakkında uyuşturucu ticareti ve fuhuş suçlamasıyla soruşturma açıldığı iddia edildi.

Melih Gökçek'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV'de sunuculuk yapan D.D. ve P.E. hakkında, uyuşturucu ticareti ve fuhuş suçlarından soruşturma başlatıldı. 

Sözcü'de yer alan habere göre,  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan şikayet dilekçesinde, iki sunucunun uyuşturucu ticareti ve fuhuş suçlarını işledikleri iddia edildi.

Şikayet dilekçesinde, daha önce bir iş insanıyla para karşılığında yemek yediklerine dair çıkan haberlerin de yer aldığı belirtildi. Bu haberleri yapan kişi hakkında sunucuların şikayetçi olduğu ve ifadeye çağrıldıkları öğrenildi.

Savcılığın, soruşturma hakkında Beyaz TV'ye bilgi vermesinin ardından, sunucuların işlerine son verildiği iddia ediliyor.

Sözcü

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Etiketler Beyaz TV osman gökçek sunucu fuhuş uyuşturucu
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