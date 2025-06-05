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Beykoz Belediyesi iddianamesi kabul edildi!

Beykoz Belediyesi iddianamesi kabul edildi!
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İstanbul Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 sanık hakkında iddianame kabul edildi. 13'ü tutuklu 26 kişi, 2 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 sanık hakkında 'ihaleye fesat karıştırma', ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame, hakimlikçe kabul edildi. Tensip zaptında Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanık yer alıyor. Sanık Veli Gümüş ve Metin Ülgey hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme' ve 'Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak', Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında ise 'İhaleye fesat karıştırmak' suçunun sanıkların üzerlerine atılı suçların niteliği, mevcut delil durumu ve iddianamede belirtilen ceza miktarlarını dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdiği kaydedildi.

 

İLK DURUŞMA 2 EYLÜL'DE

Hazırlanan iddianame Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 13'ü tutuklu 26 Sanık ilk kez 2 Eylül'de hakim karşısına çıkacak. 

DHA

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Etiketler Beykoz Belediyesi iddianame Alaattin Köseler soruşturma
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