Beykoz'da ormanlık alanda yangın: Çok sayıda itfaiye sevk edildi
Beykoz Çavuşbaşı’nda ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
eykoz'da orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yerleşim alanına yakın noktada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Olay yerine helikopter sevk edildi.
Ormanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.
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