  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Beykoz'da ormanlık alanda yangın: Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Beykoz'da ormanlık alanda yangın: Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Beykoz Çavuşbaşı’nda ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

eykoz'da orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yerleşim alanına yakın noktada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Olay yerine helikopter sevk edildi.

 Ormanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Etiketler beykoz orman yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa programını iptal etmişti: Nedeni belli oldu
İşsizlik maaşı, evde bakım aylığı, 65 yaş maaşı... Asgari ücretle birlikte neler değişecek?
Bu 3 güne dikkat: Meteoroloji’den uyarı geldi
Bakan Soylu Karadeniz'deki selin bilançosunu açıkladı
Ali Koç'tan zehir zemberek sözler: Hesap vermesi gerekenleri bekliyoruz
Skandal: Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere bakın neler yaptılar!
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'in oğluyla pozunu paylaştı
3600 ek gösterge ile kim ne kadar maaş alacak? İşte kalem kalem tüm maaşlar
Gece yarısı ortalık karıştı: Trabzonspor ve Fenerbahçe'den 3 Temmuz ve şike paylaşımları
Kırkpınar'da iki büyük sürpriz: Şampiyon ve finalist elendi