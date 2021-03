Beylikdüzü Belediyesi'nden mevsim geçişlerindeki beslenmeye destek

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan Diyetisyen Billur Filiz mevsim geçişlerindeki beslenmenin önemine dikkat çekti.

Geçiş dönemlerinde bağışıklık sistemini güçlü tutmak ve bu dönemde karşılaşılabilecek hastalıklara karşı nasıl beslenilmesi konusunda tavsiyelerde bulunan Filiz, “Bu dönemde özellikle vitamin ve mineral alımı ön plana çıkıyor. Bağışıklık denildiğinde akla ilk olarak C vitamini gelse de yapılan çalışmalar D vitamini yetersizliğinin bağışıklığın hızlı düşüşünde daha etkili olduğunu gösteriyor.” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan Diyetisyen Billur Filiz, mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlü tutmak ve bu dönemde karşılaşılabilecek hastalıklara karşı vücudu koruyabilmek adına önemli tavsiyelerde bulundu. Mevsim geçişlerinde metabolizmanın çalışma hızının da değiştiğini belirten ve önceliğin vücudun düzenli işleyişini sağlayan besin öğelerini tüketmek olduğunun altını çizen Billur Filiz, “Bu dönemde özellikle vitamin ve mineral alımı ön plana çıkıyor. Bağışıklık denildiğinde akla ilk olarak C vitamini gelse de yapılan çalışmalar D vitamini yetersizliğinin bağışıklığın hızlı düşüşünde daha etkili olduğunu gösteriyor. Ancak D vitamini güneş ışığı yeterli alınmadığında aktive olmuyor. Bu sebeple yumurta sarısı, süt ürünleri, balık gibi D vitamini içeren besinlerin tüketimiyle birlikte günde en az 20 dakika güneşlenmek gerekir. Kronik yorgunluklarla başa çıkmak içinse B12 ve B tipi (kırmızı et ve baklagiller) vitaminlerin tüketimine ve hücre yenilenmesi için de C vitamini (narenciye ve yeşillikler) gibi antioksidanların alımına özen gösterilebilir. Ek olarak zencefil ve zerdeçalı günlük beslenmeye ekleyebiliriz.” şeklinde konuştu.

Filiz, “Koronavirüse karşı bağışıklık sistemimizi güçlü tutmalıyız”

Bilinçsiz alınan takviyelerin önemli sağlık sorunlarına yol açtığı konusunda vatandaşları uyaran Filiz, “Öncelikle vücudunuzun neye ihtiyacı olduğunu bilmeniz gerekir. Bunun için de ya aile hekimlerine ya da konun uzmanı bir hekime başvurmak birinci önceliktir. Tetkikler sonucunda hangi vitamin ve mineralin hangi dozda kullanılması gerektiği belirlendikten sonra ilgili takviye yapılmalıdır. Aksi takdirde fazla alınan takviyeler sonucu karaciğer, böbrek gibi organların çalışma hızı etkilenmekte ya da bu organlara hasar verilebilmektedir. Örneğin korona ile popülaritesi artan D vitaminin fazla kullanımı böbrek taşına neden olmaktadır.” dedi. Özellikle kilo vermek amaçlı tek tip beslenme yapmak veya bir tür yiyeceğin tüketimini arttırmanın metabolik dengenin bozulmasına sebep olabileceğini söyleyen Filiz, “Böyle bir durumda vücut ya az enerji alımı sebebiyle kıtlık bilinci oluşturacak ve daha fazla yağ depolayacaktır ya da hızlı yaratılan katabolizma yani yıkım sebebiyle bağışıklığın düşmesi, karaciğer gibi metabolik faaliyetleri kontrol eden organların bozulmasına sebep olacaktır.” ifadelerini kullandı. Yaz mevsimi yaklaşırken insanlarda kilo verme eğiliminin arttığını ancak koronavirüse karşı da bağışıklık sistemini güçlü tutmak istediklerini belirten Filiz, bu dönemde yapılması gereken temel davranışları; Yeterli ve dengeli beslenme, Yeterli sıvı alımı ve Yeterli fiziksel hareket olarak sıraladı.