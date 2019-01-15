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  3. 15 Ocak 2019 18:08

Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı

Yapılan uyarılar sonrası İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine hafif kar yağışı bşaladı.

Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı
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Yapılan son uyarıların ardından kentin yüksek kesimlerinden Beylikdüzü’nde hafif kar yağışı başladı. Atıştırmaya başlayan karın soğukla birlikte ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor. 

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'ın doğu kesimleri ile Sivas çevrelerinde kuvvetli kar bekleniyor.

Yetkililer tarafından yapılan son uyarıların ardından İstanbul'un yüksek ilçelerinden Beylikdüzü ve çevresinde hafif kar yağışı başladı. Kar yağışının akşam saatlerine kadar etkisini artırması bekleniyor. 

4 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden  yapılan yazılı açıklamaya göre, bu gece saatlerinde başlaması beklenen kar  yağışlarının Kayseri ve Nevşehir il geneliyle, Yozgat'ın doğu kesimlerinde 10-20  santimetre, Kayseri'nin güney ve doğusuyla Sivas çevrelerinde 20-30 santimetre  aralığında olması bekleniyor.

Yağış sırasında ve sonrasında kuvvetli buzlanma ve don olayı  görülebileceği için ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli  olunması istendi.

AA & İHA

beylikdüzü , kar yağışı , uyarı
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