Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı

Yapılan son uyarıların ardından kentin yüksek kesimlerinden Beylikdüzü’nde hafif kar yağışı başladı. Atıştırmaya başlayan karın soğukla birlikte ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'ın doğu kesimleri ile Sivas çevrelerinde kuvvetli kar bekleniyor.



Yetkililer tarafından yapılan son uyarıların ardından İstanbul'un yüksek ilçelerinden Beylikdüzü ve çevresinde hafif kar yağışı başladı. Kar yağışının akşam saatlerine kadar etkisini artırması bekleniyor.

4 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu gece saatlerinde başlaması beklenen kar yağışlarının Kayseri ve Nevşehir il geneliyle, Yozgat'ın doğu kesimlerinde 10-20 santimetre, Kayseri'nin güney ve doğusuyla Sivas çevrelerinde 20-30 santimetre aralığında olması bekleniyor.

Yağış sırasında ve sonrasında kuvvetli buzlanma ve don olayı görülebileceği için ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.