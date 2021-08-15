Beyoğlu'nda inşaatta yangın: 5 kişi yaralandı
İstanbul Beyoğlu'nda yapımı süren bir inşaatta çıkan yangında 5 işçi yaralanırken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Beyoğlu Sütlüce Uzunbayır Sokak'da yapımı süren bir inşaat yangın çıktı. Yangın sırasında şantiyede bulunan 5 işçinin vücutlarının bazı bölgelerinde yanıklar oluştu. İşçiler ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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