  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Beyoğlu'nda istinat duvarı çöktü; 2 bina tahliye edildi

Beyoğlu'nda istinat duvarı çöktü; 2 bina tahliye edildi

Güncelleme:

İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın istinat duvarı çöktü. Tedbir amacıyla 2 binanın tahliye edilmesine karar verildi.

Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Haliç Sokak'ta bir binanın istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Tedbir amacıyla sokaktaki 2 bina boşaltılmaya başladı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI GÜNEY: 'BİNADA BİR HAREKETLENME OLMADIĞI SÖYLENDİ'

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Yağmurdan kaynaklı binanın yanındaki boş arsanın zemininde, bahçesinde bir kayma oldu. Şimdi zabıta ekiplerimizle, fen işleri ekiplerimizle, AFAD ekiplerimizle bölgeye geldik. Şu an bina sahiplerimiz de buradalar. Bu ufak kaymadan kaynaklı olarak binada bir hareketlenme olmadığı söylendi. Biz yine de önlem olarak binayı nüfustan arındırdık. Şu anda binayı mühürledik. Yarın sabah mülk sahipleriyle bir araya gelip, zemin etütlerini yapacağız. Gerekli önlemleri alacağız. Ona göre, tekrar oturulur durumdaysa komşularımızı binaya yerleştireceğiz. Yoksa, onlarla birlikte bir çözümün parçası olacağız. Cana gelmesin diyoruz. Cana gelmedikten sonra her şey hallolur. Bölgemizdeki binalar, kayma olmasa da, eski binalar. 90'lı yıllarda ben de bu bölgede doğup, büyüdüm. Bunlar 90'lı yıllarda göz yordamıyla, deniz kumuyla yapılmış binalar. O nedenle bir kez daha komşularımıza söyleyelim. Bölge, imarı olan bir bölge. Kentsel dönüşümde hem bakanlığın yarısı bizden kampanyası var, hem büyükşehir belediyemizin desteği var. Dolayısıyla asıl çözüm buraları bir an önce bir araya gelerek, hep beraber dönüştürmek. Belediye de komşularımızın yanında, sürecin hızlanması için elinden gelen desteği verecek. Her 2 binayı da şu an önlem amacıyla nüfustan arındırdık. Zemin etüdü yapıp durumu görmeden de burada tekrar yerleşime müsaade etmeyeceğiz. Zabıtamız mühürledi, bina şu an boş. Etrafında da güvenlik şeritlerimizi çektik. Şu anda cana gelecek bir durum yok. Yarın da bina ile ilgili etütlerimizi yapacağız" dedi.

DHA

Etiketler beyoğlu istinat duvarı tahliye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dikkat! Devletten alacaklı olabilirsiniz... SGK'nın bu fırsatlarını kaçırmayın! Dikkat! Devletten alacaklı olabilirsiniz... SGK'nın bu fırsatlarını kaçırmayın! WhatsApp'ta taciz tuzağı: Çıplak fotoğraflarını gönderen yaşlı adamı tuzağa düşürdüler WhatsApp'ta taciz tuzağı: Çıplak fotoğraflarını gönderen yaşlı adamı tuzağa düşürdüler İktidarın da muhalefetin de söyleyemediğini Prof. Dr. İlber Ortaylı söyledi! İktidarın da muhalefetin de söyleyemediğini Prof. Dr. İlber Ortaylı söyledi! Survivor'da ilk olan bir skandal daha: Çalıp adaya saklamış, gizli gizli yiyormuş! Survivor'da ilk olan bir skandal daha: Çalıp adaya saklamış, gizli gizli yiyormuş! 86 yaşında Türkiye'nin zirvesine çıktı: ''Anlatamam, gelin de görün!'' 86 yaşında Türkiye'nin zirvesine çıktı: ''Anlatamam, gelin de görün!'' Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni hakkındaki sürpriz aşk iddiası gerçek çıktı Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni hakkındaki sürpriz aşk iddiası gerçek çıktı Kartalkaya faciasında sorumlu kim? Ön rapor ortaya çıktı Kartalkaya faciasında sorumlu kim? Ön rapor ortaya çıktı Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden ikinci balayı Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden ikinci balayı Ünlü sunucu Zahide Yetiş'ten tepki çeken sözler: Milletvekilleri salonu terk etti Ünlü sunucu Zahide Yetiş'ten tepki çeken sözler: Milletvekilleri salonu terk etti Kimi zaman yüzdü, kimi zaman yürüdü, İngiltere'den Rize'ye ulaştı! Kimi zaman yüzdü, kimi zaman yürüdü, İngiltere'den Rize'ye ulaştı!
Kar yağışına veda edin.. Kar gidiyor, soğuğu kalıyor, şiddetli yağmurlar yolda! Kar yağışına veda edin.. Kar gidiyor, soğuğu kalıyor, şiddetli yağmurlar yolda! AK Parti'de sürpriz iddia: 3 isim geri dönmek istiyor AK Parti'de sürpriz iddia: 3 isim geri dönmek istiyor Trafik kazası bu sefer havadan geldi: Otoparktaki araçların üstünden uçup gitti! Trafik kazası bu sefer havadan geldi: Otoparktaki araçların üstünden uçup gitti! Türkiye onu Fındık Kurdu Berna olarak tanımıştı: Son hali olay oldu Türkiye onu Fındık Kurdu Berna olarak tanımıştı: Son hali olay oldu İstanbul'da öldüren tokat: Pişman oldu, dakikalarca kalp masajı yaptı! İstanbul'da öldüren tokat: Pişman oldu, dakikalarca kalp masajı yaptı! ABD'nin enflasyon rakamlarına piyasalardan ilk tepki ABD'nin enflasyon rakamlarına piyasalardan ilk tepki Türkiye'de tarihi kazı: Tam bin 800 yıl önceye gittiler! Türkiye'de tarihi kazı: Tam bin 800 yıl önceye gittiler! Siyasette en çok kazanan ve kaybeden 18 isimlik liste açıklandı: Erdoğan dibi gördü! Siyasette en çok kazanan ve kaybeden 18 isimlik liste açıklandı: Erdoğan dibi gördü! İstanbul'da camide makaslı dehşet kamerada İstanbul'da camide makaslı dehşet kamerada Ağabey cinayetinde mide bulandıran iddia Ağabey cinayetinde mide bulandıran iddia