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Beyoğlu'nda silahlı bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Beyoğlu'nda, 3 kişi arasında çıkan kavgada sırtından bıçaklanan kişi, tabancayla bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaraladı.

Olay, Tarlabaşı Hüseyinağa Mahallesi Halas Sokak'ta 08.00'de meydana geldi. İddiaya göre, sokakta birlikte yürüyen Mahmut I., Murat I. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede sırasında Mahmut I., sırtından bıçaklandı. Hafif şekilde yaralanan Mahmut I., kendisine saldıranlardan kaçmaya başladı. Murat I. ile arkadaşı, sokak üzerindeki otoparka doğru yönelen Mahmut I.'nın peşine düştü. Bunun üzerine Mahmut I., belinden tabancasını çıkararak kendisini kovalayanlara doğrulttu.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
İsmi henüz öğrenilemeyen kişiyi ayağından tabancayla vuran Mahmut I., daha sonra Murat I.'ya ateş etti. Murat I., kurşunun kalbine isabet etmesinin ardından kanlar içinde yere yığıldı. Olayın ardından kaçmaya çalışan zanlı çevredekiler tarafından yakalandı. Sokak saBeyoğlu'nda silahlı bıçaklı kavgakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Üç yaralı da ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Murat I., hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, incelemelerini çok yönlü olarak sürdürüyor.

Etiketler Beyoğlu' silah kavga
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