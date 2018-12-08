Meteoroloji, İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
Meteoroloji, İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
Yargıda yeni dönem! Artık onlar da arabulucuya gidecek
Yargıda yeni dönem! Artık onlar da arabulucuya gidecek
Af hakkı yanan 3 milyon kişi için son şans
Af hakkı yanan 3 milyon kişi için son şans
Belediye başkanı tarihi kaleyi 600 TL'den kiraya veriyor
Belediye başkanı tarihi kaleyi 600 TL'den kiraya veriyor
Milyonlarca kiracıyı sevindirecek düzenleme
Milyonlarca kiracıyı sevindirecek düzenleme
İşsizlik maaşı almak için şartlar değişiyor
İşsizlik maaşı almak için şartlar değişiyor
İşte yeni askerlik sisteminin ayrıntıları !
İşte yeni askerlik sisteminin ayrıntıları !
Trafikte rekor ceza ! Trafik polisi o sürücüye 10 bin 311 TL ceza kesti
Trafikte rekor ceza ! Trafik polisi o sürücüye 10 bin 311 TL ceza kesti
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 08 Aralık 2018 16:34

'Biber gazından bir şey olmaz ya' diyen vali yardımcısına soruşturma

Aydın Valiliği, Kızılcaköy’de köylülere 'Biber gazından bir şey olmaz ya' diyen Vali Yardımcısı Arat’ın sözlerine soruşturma başlattı. Valililik konuşmayı 'Samimi sohbet' olarak nitelendirdi.

'Biber gazından bir şey olmaz ya' diyen vali yardımcısına soruşturma
A+ A-

Topraklarına JES yaptırmak istemeyen kadınlara karşı gazı kullanıldığı gün köylülerin JES için şirketin araziyi tel örgü içine almasını önlemek için direndiği yere gelen Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat'ın köylülerin sorularına verdiği yanıtlar ve davranışları tepkiyle karşılandı. Arat'ın, bir kadının "Gaz sıkılması emrini siz mi verdiniz" sorusuna mandalina yiyerek "Biber gazından bi' şey olmaz ya. Farz edin ki ben verdim" yanıtı verdiğini gösteren videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine tepki yağdı.

Evrensel'den Özer Akdemir'in haberine göre, sosyal medyada bu görüntülerin yüz binlerce kişi tarafından izlenip binlerce kez paylaşılması sonrası Aydın Valiliğinden yazılı açıklama geldi. Açıklamada JES firması ile köylüler arasındaki gerilimden tarafların zarar görmemesi için güvenlik güçlerinin görevlendirildiği ileri sürülerek, "Ancak maksadı bu olayı kendi art niyetleri doğrultusunda kullanmak olan ilimiz dışından gelen bazı kişi ve çevrelerin gerilimi tırmandırması üzerine Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat taraflarla görüşmek ve başkaca bir taşkınlığa meydan vermemek için görevlendirilmiştir" denildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Olayın sükunete kavuşması sonrasında samimi sohbet ortamında Kızılcaköylü vatandaşlarımız ananelerimiz çerçevesinde ikramlarda bulunmuş ve eylem son bulmuştur. Ayrıca medyaya yansıyan görüntülerle ilgili soruşturma süreci başlatılmış olup kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur."

Evrensel

Mustafa Hulusi Arat , evrensel
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM