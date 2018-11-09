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  3. 09 Kasım 2018 14:21

Bıçak parası alan profesör ve sekreteri tutuklandı

Denizli'de, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde bir profesör ile sekreteri bıçak parası aldığı iddiasıyla tutuklandı.

Bıçak parası alan profesör ve sekreteri tutuklandı
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Denizli'de, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat yapacağı hastalardan 'bıçak parası' adı altında para aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. F.A. ile sekreteri N.İ., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılacak ameliyatlarda hastalardan 'Bıçak parası' adı altında para alındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çarşamba günü yapılan operasyonla, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. F.A. ile sekreteri N.İ., gözaltına alındı.

Prof. Dr. F.A.  ile N.İ.'nin ameliyat olacak hastalardan usulsüz para aldığının belirlendiği kaydedildi. Hastaların bilgilerinin kaydedildiği ajandalar bulunduğu, sekreter N.İ.'nin ameliyat olması gereken hastaları arayıp, asistanların yerine ameliyata Prof. Dr. F.A.'nın gireceğini söyleyip, 20 bin liraya kadar para istediği iddia edildi.

Emniyetteki sorgularının ardından dün adliyeye sevk edilen Prof. Dr. F.A. ile N.İ., tutuklandı.

DHA

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