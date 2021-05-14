Bıçakla metrobüse giren kişi gözaltına alındı

İstanbul'da Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Haramidere durağında rehin alındı. İkna çalışmaları sonucunda şüpheli araçtan indirilip gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Haramidere durağındaki metrobüste bulunan bir kişi, içerideki yolcuları alıkoydu.

Bir süre sonra yolcuları ve metrobüs sürücüsünü araçtan indiren şüpheli, kendisini aracın içine kapattı.

Kişinin araç içinde kendisine zarar verdiği öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edilerek durak boşaltıldı.

Metrobüs durağında yolcu iniş ve binişine izin verilmezken, olay yerinde olası bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri hazır bekletildi.

Madde bağımlısı olduğu öğrenilen 34 yaşındaki A.K.'nin araç içerisinde bıçakla kendisine zarar verdiği, olay yerine babasının da geldiği bildirildi.

İKNA ÇALIŞMALARININ ARDINDAN ARAÇTAN İNDİRİLDİ

Yaklaşık yarım saatlik ikna çalışmalarının ardından A.K. araçtan indirildi.

Gözaltına alınan ve ilk tedavisi ambulansta yapılan A.K. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Zanlının gözaltına alınmasının ardından metrobüs seferleri normale döndü.