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Biden'in kararı sonrası, Dolar, Euro ve altında son durum

Biden'in kararı sonrası, Dolar, Euro ve altında son durum
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Yeni haftaya ABD Başkanı Biden'in başkanlık yarışından çekilme kararıyla başlayan piyasalarda yüksek seyir sürüyor. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısında zirvede. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyri devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden'in dün akşam yeniden aday olduğu seçimlerden çekildiğini açıklamasının ardından piyasaların tepkisi belli oldu.

Küresel piyasalar, ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle ortaya çıkan belirsizliklerin ardından yeni haftaya temkinli başladı.

Piyasaların bu hafta içeride takip edeceği en önemli gelişme Salı günü açıklanacak olan Temmuz ayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı olacak.

Dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında izledikleri sıkı para politikalarının yavaş yavaş sonuna yaklaşılırken, ABD seçimlerinin olası sonuçları varlık fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ediyor.

Geçen hafta da ABD Merkez Bankası FED'in başkanı Powell'in "faiz indirimleri için geç kalmak istemiyoruz" açıklaması damgasını vurmuştu.

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İşte haftanın ilk işlem gününde piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 33,07 TL'den başlayan Dolar 32,92 TL'den, 

36,04 TL'den başlayan Euro 35,86 TL'den, 

42,73 TL'den başlayan Sterlin 42,56 TL'den, 

21,06 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,99 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 33,05 TL'den, Euro 36,03 TL'den, Sterlin 42,75 TL'den, Japon Yeni ise 21,03 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 403 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 388 Dolar'dan, 

2 bin 558 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 526 TL'den, 

4 bin 241 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 211 TL'den, 

17 bin 443 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 17 bin 322 TL'den, 

30,99 TL'den başlayan Gümüş ise 30,69 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 403 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 548 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 245 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 474 TL'den, Gümüş ise 30,95 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 67 bin 768 Dolar'dan başlayan Bitcoin 66 bin 816 Dolar'dan, 

3 bin 508 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 450 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 82,24 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 81,39 Dolar'dan işlem görüyor.

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