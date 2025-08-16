Bilal Erdoğan, Bursa Valisi'ni ziyaret edip, valinin koltuğunda oturdu

Bursa Valisi'ne geçen günlerde bir ziyarette bulunan Bilal Erdoğan'ın ziyareti sırasında çekilen ve Bursa Valiliği'nin sosyal medya hesabından paylaşılan, Erdoğan'ın Vali Ayyıldız'ın koltuğuna oturduğu ana dair fotoğraf gündem oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, 31 Temmuz tarihinde Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etmişti.

Bursa Valiliği'nin sosyal medya hesabından paylaşılan bir fotoğraf ise, gündem oldu.

Bursa'nın orman yangınlarıyla mücadele ettiği günlerde bu ziyareti gerçekleştiren Bilal Erdoğan'ın İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı olarak Vali Ayyıldız'ın koltuğuna oturduğu görüldü.

Söz konusu fotoğraf, Valiliği sosyal medya hesabından, şu ifadelerle paylaşıldı:

"İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Batuhan Mumcu, Valimiz Sayın Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz."