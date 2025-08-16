  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bilal Erdoğan, Bursa Valisi'ni ziyaret edip, valinin koltuğunda oturdu

Bilal Erdoğan, Bursa Valisi'ni ziyaret edip, valinin koltuğunda oturdu

Bilal Erdoğan, Bursa Valisi'ni ziyaret edip, valinin koltuğunda oturdu
Güncelleme:

Bursa Valisi'ne geçen günlerde bir ziyarette bulunan Bilal Erdoğan'ın ziyareti sırasında çekilen ve Bursa Valiliği'nin sosyal medya hesabından paylaşılan, Erdoğan'ın Vali Ayyıldız'ın koltuğuna oturduğu ana dair fotoğraf gündem oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, 31 Temmuz tarihinde Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etmişti.

Bursa Valiliği'nin sosyal medya hesabından paylaşılan bir fotoğraf ise, gündem oldu.

Bursa'nın orman yangınlarıyla mücadele ettiği günlerde bu ziyareti gerçekleştiren Bilal Erdoğan'ın İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı olarak Vali Ayyıldız'ın koltuğuna oturduğu görüldü.

Söz konusu fotoğraf, Valiliği sosyal medya hesabından, şu ifadelerle paylaşıldı:

"İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Batuhan Mumcu, Valimiz Sayın Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz."

Bursa Valisi'ne geçen günlerde bir ziyarette bulunan Bilal Erdoğan'ın ziyareti sırasında çekilen ve Bursa Valiliği'nin sosyal medya hesabından paylaşılan, Erdoğan'ın Vali Ayyıldız'ın koltuğuna oturduğu ana dair fotoğraf gündem oldu.

text-ad
Etiketler bursa valisi bursa valiliği bilal erdoğan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti ilim yayma vakfı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Büyük yıkıma yol açan 7,4'lük 17 Ağustos depreminin sesi oluşturuldu Büyük yıkıma yol açan 7,4'lük 17 Ağustos depreminin sesi oluşturuldu Şehir eşkıyaları iş başında: Çocuklu aileye de, polise de saldırdılar! Şehir eşkıyaları iş başında: Çocuklu aileye de, polise de saldırdılar! Türkiye'nin Zeynep ustası hem üretiyor, hem de tam 7 ülkeye ihracat yapıyor! Türkiye'nin Zeynep ustası hem üretiyor, hem de tam 7 ülkeye ihracat yapıyor! Yeni çözüm sürecinin temelini atan Bahçeli için ''29 Ekim'de 2. bir tarihi çıkış yapacak'' iddiası! Yeni çözüm sürecinin temelini atan Bahçeli için ''29 Ekim'de 2. bir tarihi çıkış yapacak'' iddiası! CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçeceği iddia edilen belediye başkanından rest CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçeceği iddia edilen belediye başkanından rest Yabancı uyruklular sokağı savaş meydanına çevirdi Yabancı uyruklular sokağı savaş meydanına çevirdi Dünyanın en pahalı baharatı, Türkiye'nin tarihi ilçesinde toprakla buluştu! Dünyanın en pahalı baharatı, Türkiye'nin tarihi ilçesinde toprakla buluştu! Film çekimi değil, vallahi de gerçek, billahi de gerçek! Film çekimi değil, vallahi de gerçek, billahi de gerçek! İstanbul'da fırtına alarmı: ''Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın'' İstanbul'da fırtına alarmı: ''Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın'' Eşine sinirlenen kadın cipi ile eşinin aracına vura vura otomobili hurdaya çevirdi! Eşine sinirlenen kadın cipi ile eşinin aracına vura vura otomobili hurdaya çevirdi!
Arkasında Chery olan ezber bozan menzil uzatma sistemli 2 yeni SUV'unu tanıttı Arkasında Chery olan ezber bozan menzil uzatma sistemli 2 yeni SUV'unu tanıttı Ezhel tepki yağmuruna dayanamadı ve tamamen bıraktı! Ezhel tepki yağmuruna dayanamadı ve tamamen bıraktı! Meteoroloji'den kuvvetli fırtına, yağmur ve aşırı sıcak uyarısı birarada! Meteoroloji'den kuvvetli fırtına, yağmur ve aşırı sıcak uyarısı birarada! İstanbul'da fırtınada göz göre göre ölüm kamerada! İstanbul'da fırtınada göz göre göre ölüm kamerada! Yamaç paraşütü yaparken kabusu yaşadılar: Pilotun soğuk kanlılığıyla faciadan dönüldü! Yamaç paraşütü yaparken kabusu yaşadılar: Pilotun soğuk kanlılığıyla faciadan dönüldü! Ticaret Bakanlığı'nın güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok! Ticaret Bakanlığı'nın güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok! Takip edip evine girdiği kız çocuğunu taciz etti; mahalleli linç ediyordu Takip edip evine girdiği kız çocuğunu taciz etti; mahalleli linç ediyordu Mansur Yavaş'tan ''AK Parti'ye geçiyor'' iddialarına zehir zemberek yanıt Mansur Yavaş'tan ''AK Parti'ye geçiyor'' iddialarına zehir zemberek yanıt Türkiye'nin Pisa kulesinden bile daha eğri tarihi minaresini görenler gözlerine inanamıyor! Türkiye'nin Pisa kulesinden bile daha eğri tarihi minaresini görenler gözlerine inanamıyor!