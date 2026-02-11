''Bilal Erdoğan önce AK Parti Genel Başkanı sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak''

Son dönemde kulislerden yükselen "Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan babasının koltuğuna hazırlanıyor" iddialarıyla gündemde olan Bilal Erdoğan için ABD merkezli Bloomberg'te gündeme bomba gibi düşen bir iddia yer aldı. Bloomberg Bilal Erdoğan'ın önce AK Parti Genel Başkanlığı ardından da Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirileceğini öne sürdü.

Hem AK Parti içerisinde hem de siyaset kulislerinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonraki döneme dair tartışmalar devam ederken kulislerden sızan iddialarda Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın babasından sonra AK Parti Genel Başkanlığı'na aday olabileceği öne sürülmüştü.

Hatta gazeteci Özlem Gürses kendi YouTube kanalındaki canlı yayınında “Bilal Erdoğan geliyor. Ankara bürokrasisi ve AKP yapılanması, Bilal Erdoğan’ın genel başkan olacağı senaryoya uyumlanıyor. Ama bu durum, onu isteyenler ve istemeyenler olarak parti içinde tartışmalara yol açtı. İstemeyenlerin çoğu şu an adadan gönderiliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Ankara kulisleri uzun süredir Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'dan sonrası tartışmalarıyla hareketlenirken ABD merkezli Bloomberg, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımladı. Yazıda, Recep Tayyip Erdoğan’ın mevcut siyasi gücü nedeniyle “sonrası”na ilişkin tartışmaların açık biçimde yürütülemediği ve bu konunun AK Parti içerisinde büyük ölçüde tabu olmaya devam ettiği ifade edildi.

Haberde, devlet ajansları başta olmak üzere Bilal Erdoğan’ın Türk basınında daha sık yer almaya başladığı ve katıldığı etkinliklerde yaptığı konuşmaların siyasete yöneliminin işareti olarak değerlendirildiği aktarıldı.

AK Parti’ye yakın kaynaklara dayandırılan analizde, Bilal Erdoğan’ın siyaset sahnesinde daha görünür bir rol üstlenmesi için perde arkasında hazırlıkların sürdüğü iddia edildi. Haberde, Bilal Erdoğan’ın gayri resmi bir “siyasi liderlik” sürecinden geçirildiği, kendisine sadık bir bürokratik çevre oluşturduğu ve parti ile hükümet kademelerindeki bazı kritik atamalarda etkili olduğu öne sürüldü.

Analizde, son günlerde Bilal Erdoğan’ın kamuoyundaki görünürlüğünün arttığına dikkat çekildi.

Bloomberg’in aktardığı kulis bilgilerine göre, Erdoğan’ın seçimleri yeniden kazanması halinde devreye girebilecek bir geçiş planı üzerinde konuşulduğu iddia edildi.

Bu senaryoya göre Bilal Erdoğan’ın ilk aşamada AK Parti Genel Başkanlığı görevine getirilebileceği, ilerleyen süreçte ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanarak devlet yönetiminde doğrudan rol üstlenebileceği öne sürüldü.

Analizde, söz konusu iddiaların AKP kulislerine dayandığı belirtilirken, resmi makamlar tarafından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığına da dikkat çekildi.

