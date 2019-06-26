Bilal Erdoğan, Yakutistan’a gidecek

Yakutistan Ulusal Sporlar Merkezi Direktörü Gavril Mohnaçevskiy, RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan’ın 28-30 Haziran tarihlerinde Yakutistan’a gideceğini söyledi.

Mohnaçevskiy, şimdilerde Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyetin ziyaret programının detayları üzerinde konuşulduğunu ifade etti.

Mohnaçevskiy, “Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın geçen kış mas güreşi dünya şampiyonasını ziyaret etmesi bekleniyordu, ancak ziyaret gerçekleşmedi. Bugün kesin olarak Yakustistan’daki Isıyah kutlamaları sırasında 28-30 Haziran’da ziyaretin planlandığı biliniyor” dedi.

Mohnaçevskiy, heyetin Ulusal Sporlar Merkezi de dahil olmak üzere ülkedeki spor tesislerini ziyaret edeceğini ve ulusal sporlarla tanışmak için Yakutsk’taki geleneksel spor müsabakalarının yapılacağı Isıyah Tuymaadı-2019 festivaline gideceğini söyledi.





