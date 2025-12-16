Bilal Erdoğan'dan babası için kullandığı ifadeler için yeni açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, babası için kullandığı ve tartışma yaratan "Cumhurbaşkanımızı güçlü kılsaydık İsrail soykırım yapamazdı" ifadeleri için bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan önceki rzincanlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ERSİAD) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılında Erzincanlı İş İnsanlarının Misyonu" programındaki konuşmasında "Cumhurbaşkanımızın kıymeti anlaşılacak elbette ama geç anlaşılmasaydı daha iyi olurdu. Şu 23 yılın ortalarında bir yerde bile Cumhurbaşkanımızın arkasında daha güçlü dursaydık, bugün biz çok daha güçlü olurduk. Biz Cumhurbaşkanımızı biraz daha güçlü kılsaydık şu İsrail, şu soykırımı yapamazdı. Ama biz adeta bu içimizdeki fitnelerle, bu içimizdeki kaypaklarla, bu içimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanımızın gücünü, enerjisini azalttık. Bu ülkenin yurt dışındaki gücünü, enerjisini azalttık. Çok daha güçlü olabilirdik" ifadelerini kullanmıştı.

Bilal Erdoğan'ın bu açıklamaları yeni bir tartışma başlatmış hatta gazeteci İsmail Saymaz Ankara kulislerinde sık sık yükselen "AK Parti'de Erdoğan'dan sonrası" tartışmalarına yeni bir iddia ekleyerek Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın kendisinden sonrası için oğlu Bilal Erdoğan'ı işaret ettiğini öne sürmüştü.

Bilal Erdoğan tartışma yaratan açıklamalarıyla ilgili olarak iktidara yakınlığıyla bilinen A Haber'e yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanımızı biraz daha güçlü kılsaydık İsrail bu soykırımı yapamazdı” sözleri üzerine sosyal medyada yer alan eleştirilerin 'provokasyon' amaçlı olduğunu söyledi. Erdoğan, sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı makamının “milletin birliğini” ve Türkiye’nin menfaatlerini temsil ettiğini söyledi.

Sosyal medyada bu ifadeler üzerinden “kirli algı operasyonları” yürütüldüğünü söyleyen Erdoğan, sözlerinin çarpıtıldığını ve eleştirilerin “provokasyon” niteliği taşıdığını savundu. “Cumhurbaşkanımız Türkiye’yi temsil ediyor” diyen Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız dünyada Türkiye'yi temsil ederken muhatapları da arkasında bir milletin ne denli güçlü durduğunu bilse, o zaman sözünün tesirine de milletin sözü adeta, milletin bütün iradesini temsil gibi yansır" dedi.

Erdoğan, "Yani benim oradaki kastım milletçe, milletin birliğini temsil eden cumhurbaşkanlığı makamı üzerinden olması gereken asgari destekti. Cumhurbaşkanı dışarıda Türkiye’nin tamamının menfaatini temsil ediyor. Orada cumhurbaşkanının arkasında durmayı özellikle vurguluyorum" diye konuştu.

Açıklaması sonrasında gündeme gelen iddialara da cevap veren Bilal Erdoğan, "Aynı şekilde içimizdeki hainlerden, fitnelerden bahsederken de aslında bütün toplumu kastediyorum. Herhangi bir siyası fırkanın içini kastetmiyorum. FETÖ'cüler mesela bir hainler topluluğu. Bizim enerjimizi yerle bir ediyorlar dışarıdan hala hatta Türkiye’nin iç gündemini meşgul edecek yalanlarını dolaşıma sokuyorlar. Bütün Türkiye ailesinin içerisindeki birliğin mesajını vermeye çalıştım" ifadesinde bulundu.

Bilal Erdoğan "Şimdi Cumhurbaşkanımız dünyada Türkiye’yi temsil ederken muhatapları da arkasında bir milletin ne denli güçlü durduğunu bilse, o zaman sözünün tesirine de milletin sözü adeta, milletin bütün iradesini temsil gibi yansır. Başka ülkelerde de ülkenin kralının, cumhurbaşkanının, oranın devlet başkanı kimse onun arkasında milletin asgari duruş tarzını biz Türkiye'de gösterelim. Benim kastım bu." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün yurt dışındaki faaliyetlerine ve Türkiye aleyhine yürüttüğü kara propagandaya da değinen Bilal Erdoğan bu konuda daha kararlı bir tutum sergilenmesi gerektiğinin altını çizdi ve "Hala yani bu FETÖ'yü ülke olarak gündemimizden çıkarma konusunda daha belki de proaktif olmamız lazım, daha agresif olmamız lazım. Türkiye'den kaçmışlar, vatana ihanetleri tescillenmiş ama dışarıdan Türkiye'ye hala ihanet etmeye devam ediyorlar. Bu Türkiye'nin yurt dışındaki bir milli güvenlik meselesi olmaya devam ediyor. Bu meseleyle ilgili daha duyarlı, daha bilinçli olunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz, Bilal Erdoğan için "Erdoğan AK Parti Genel Başkanlığı görevini oğluna bırakmayı düşünüyor" demişti

Gazeteci İsmail Saymaz Halk TV'de konuk olduğu canlı yayında AK Partili bir gazeteciyle yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.

İsmail Saymaz yıllardır AK Parti içerisinde fırtınalar kopartan "Erdoğan'dan sonrası" tartışmalarında yeni bir perdenin açıldığını belirterek Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanlığı görevini oğlu Bilal Erdoğan'a bırakmayı düşündüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan dün Erzincanlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ERSİAD) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılında Erzincanlı İş İnsanlarının Misyonu" programındaki konuşmasında "Cumhurbaşkanımızın kıymeti anlaşılacak elbette ama geç anlaşılmasaydı daha iyi olurdu. Şu 23 yılın ortalarında bir yerde bile Cumhurbaşkanımızın arkasında daha güçlü dursaydık, bugün biz çok daha güçlü olurduk. Biz Cumhurbaşkanımızı biraz daha güçlü kılsaydık şu İsrail, şu soykırımı yapamazdı. Ama biz adeta bu içimizdeki fitnelerle, bu içimizdeki kaypaklarla, bu içimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanımızın gücünü, enerjisini azalttık. Bu ülkenin yurt dışındaki gücünü, enerjisini azalttık. Çok daha güçlü olabilirdik" ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Saymaz, Bilal Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanımızın gücünü azalttık" ifadelerini yorumlarken "Cümlelerin muhatabı AKP içinde aranabilir. Muhalefet neden Cumhurbaşkanının gücünü artırmak istesin. İçimizdeki hainler, kaypaklar dediği AKP içinde aranabilir. Belli belirsiz konuşmuş." dedi.

Bilal Erdoğan'ın her geçen gün daha fazla görünür olduğunu, siyasi bulaşmalarda öne çıktığını, siyasi demeçler verdiğini belirten İsmail Saymaz "Bu ilginç, gözden kaçmıyor. Bunu AKP içinde de dışında da konuşuyorlar." dedi.

İsmail Saymaz açıklamalarının devamında "AKP'li bir gazeteci arkadaşımla konuştuk" diyerek Bilal Erdoğan hakkındaki olay olacak iddiasını açıkladı ve "AKP kulislerinde Erdoğan'ın AKP Genel Başkanlığını Bilal Erdoğan'a bırakmayı düşündüğünden bahsetti. Bunun bir sonraki aşaması Cumhurbaşkanlığı. Yabana atılacak bir senaryo değil." dedi.