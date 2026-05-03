Bilal Erdoğan'dan ''Batı'' eleştirisi: ''Allah sonumuzu hayretsin''

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Aydın’da katıldığı festival açılışında yaptığı konuşmada Batı dünyasına yönelik eleştirilerde bulundu. Erdoğan, günümüz küresel düzenine dair değerlendirmesinde insanlık değerlerinin zayıfladığını savunarak “Allah sonumuzu hayretsin” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'ın Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi’nde bu yıl ilki gerçekleştirilen "İsabeyli Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali"ne katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Taner Sayın’ın ev sahipliğinde İsabeyli Mahallesi’nde ilk kez düzenlenen etkinlik yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen, Seda Sarıbaş, Aydın eski milletvekilleri, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilçelerin belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da bu tür festivalleri sıradan görmediğini belirtip, “Dünya Etnospor Birliği olarak 10 yılı aşkın süredir İstanbul’da Etnospor Kültür Festivali’ni her yıl yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl 21-24 Mayıs tarihlerinde festivali yapacağız. Dünyada çok çalkantılı ve karanlık zamanları yaşıyoruz. Yarın üçüncü dünya savaşı çıksa kimse şaşırmayacak. Anneler, babalar, çocukları için endişe ediyor. Yapay zeka ve robot teknolojileri öyle bir noktaya ilerliyor ki 'Acaba robotlar mı dünyayı işgal edecek?' diye konuşuyoruz. Ama bizim konuşmamız gereken 'Acaba insanoğlu insanlığını mı yitiriyor? İnsanoğlu mu robotlaşıyor? Eskisi kadar duygularını yaşayan insanlar mıyız yoksa gitgide duyguları erozyona uğramış bir insanlık ırkı olarak mı gelişme gösteriyoruz?" dedi.

'HER TÜRLÜ FAALİYET BAŞLI BAŞINA ÇOK KIYMETLİ'

Bilal Erdoğan, "Teknolojik, ekonomik gelişmelerden bahsediyoruz ama çocuklar anne babalarına, öğretmenlerine, anne babalar yavrularına eskisi kadar şefkat, saygı, muhabbet gösteriyor mu? Bunları düşündüğümüz zaman 'Eski adetlerimizi yaşatabilsek, o eski duyguları yeniden canlandırabilir miyiz? Eski gelenek göreneklerimizi şimdinin çocuklarına, gençlerine aktarabilsek yeniden o eski muhabbetleri, nezaketleri yaşatabilir miyiz?' diyorum. Onun için bu festivallerde geleneksel sporlarımızı, yemeklerimizi, tariflerimizi yaşatmanın bir faydası olur mu? Halk oyunlarını yaşatmak o kahramanlıkları, o nezaketleri yeniden yaşatmamıza vesile olur mu? El sanatlarımızı yaşatmak bize yaptığımız her işi belli bir nezaketle, odaklanmayla, muhabbetle, hassasiyetle yapma özelliğini kazandırır mı? Kadim kültürümüzü, kimliğimizi, inancımızı, bizi biz yapan değerleri yeni nesillere aktarmamıza aracı olacak her türlü faaliyet başlı başına çok kıymetli. Bu değerleri yaşatabilir ve yeni nesillere aktarabilirsek, gençlerimizin dimağları tertemiz kalır. Ancak onların kafasını karıştıran o kadar çok cereyan var ki eğer gençlerimizi ve çocuklarımızı bunlara karşı koruyamaz, ilgilerini çeken ve onları oyalayan unsurların yerine daha doğru alternatifler sunamazsak, ciddi bir kayıp yaşarız. Buna karşılık, doğru yönlendirmeyi başarabilirsek inanıyorum ki gençlerimiz ve çocuklarımız 21’inci yüzyıl dünyasına önemli katkılar sunacaktır" diye konuştu.

'SOYKIRIMI KORUYAN VE KOLLAYAN BİR BATI'

"Yeniden dünyada barışın, sevginin ve kardeşliğin egemen olabilmesine bizim gençlerimiz ön ayak olacak" diye Bilal Erdoğan, "Çünkü Anadolu’da ve Anadolu’nun ötesindeki gönül coğrafyamızda bunu başarmış; bu kadar milleti, yüzyıllar boyunca barış içinde yaşatmış bir ecdadımız var. Ecdadımız, kendinden olmayanın dinine, diline, kültürüne ve yaşayışına saygı göstermeyi başarmış. O sayede, bugün kan gölüne çevrilmeye çalışılan Kudüs’te Hristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler bir arada huzur içinde yaşayıp ibadetlerini yan yana yapabilmiş. Gençlerimize bunu gösterebilsek. Bugün özendirilmeye çalışılan Batı ise artık insanlığı yüceltemeyen; insanları birbirine kırdıran, soykırımı koruyan ve kollayan bir Batı. Bu anlayışın karşısında, insanlığın arayışına merhameti, insanı ve muhabbeti merkeze koyan bir yaklaşımı yaşatmaya çalışalım. Bu nedenle, bu festivallerin sıradan etkinliklerden çok daha zengin ortamlar sunduğuna gerçekten inanıyorum" diye konuştu. Protokol, açılış konuşmalarının ardından yöresel ürünlerin sergilendiği standları dolaştı. (DHA)

DHA / İHA