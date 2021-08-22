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Bildiğiniz tüm düğünleri unutun: Davetlileri şaşkına çeviren şov

Hatay’ın Antakya ilçesindeki bir düğünde damadın arkadaşları düğün salonuna motosikletlerle girince davetliler şoke uğradı.

Antakya'da motosiklet sevdalısı damadın arkadaşları düğün salonu pistine motosikletleri ile girdi. İHA'nın haberine göre; gelin ve damat ile davetlileri şaşkına çeviren sürprizde motosikletli gençler pist alanında tur attı.

Grup daha sonra motosikletlerini piste park ederek müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Etiketler damat şov düğün
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